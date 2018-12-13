ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ДВА ПІДПРИЄМЦЯ ОШТРАФОВАНІ ЗА СПОТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ФОП Святенко О.С. (смт. Якимівка) та ФОП Бєляєва С.О. (смт. Якимівка) на 9 тисяч гривень кожного за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
Відділенням доведено, що ФОП Святенко О.С. та ФОП Бєляєв С.О. погодили свою поведінку під час підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі у відкритих торгах на закупівлю хлібобулочних та кондитерських виробів, проведених Відокремленим підрозділом „Запорізька атомна електрична станція” Державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” у 2017 році. Узгодженість дій відповідачів у справі підтверджується, зокрема: сталими господарськими відносинами, наявністю пов’язаних осіб, схожістю оформлення документів, синхронністю поведінки.
„Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником торгів, чим порушили право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України „Про захист економічної конкуренції”, – зазначив голова територіального відділення Олександр Білий.
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