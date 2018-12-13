У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі

12 грудня о 21:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Глісерній Олександрівського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у дворі горить легковий автомобіль «Daewoo Sens» на площі 4 кв.м.
О 21:35 рятувальники локалізували загорання, а о 22:05 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
13 грудня в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області на дорогах очікується ожеледиця.
Прогноз погоди на 13 грудня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, невеликі опади переважно у вигляді снігу, місцями ожеледиця, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі та вдень 0-5° морозу.
по місту Запоріжжя
Хмарно, невеликий сніг, ожеледиця, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° морозу.
Прогноз погоди на 14 – 15 грудня 2018 року
14.12.18 – Хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, місцями ожеледиця, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
15.12.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер північний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.