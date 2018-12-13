У військовій частині 3029 пройшли навчальні збори з черговими військових нарядів, начальниками патрульних груп та начальниками військових нарядів

У військовій частині 3029 НГУ згідно плану бойової та спеціальної підготовки на друге півріччя 2018 року було проведено дводенні навчальні збори з категоріями військовослужбовців, які будуть залучатись до несення служби з охорони громадського порядку у якості чергових військових нарядів, начальників груп військових нарядів та начальників військових нарядів.
Під час проведення зборів особовий склад вивчав та удосконалював теоретичні та практичні навички з тактики при виконання спеціальних завдань, психологію спілкування з громадянами, правової підготовки, порядок ведення радіообміну, а також практичні заняття з фізичної та вогневої підготовки.
Особовий склад полку успішно пройшов всі етапи навчальних зборів та продемонстрував злагодженість та впевненість у діях. У зборах приймав участь представник Головного Управління Національної Поліції у Запорізької області капітан поліції Максим Герега, який довів до особового складу оперативний стан у регіоні, порядок взаємодії Національної поліції з підрозділами Національної гвардії та розповів про впровадження системи «Безпечне місто» у місті Запоріжжя.
«Збори були проведені на високому методичному рівні. Завдяки даним навчальним зборам особовий склад отримує нові та вдосконалює вже існуючі навички щодо порядку організації та несення служби з охорони громадського порядку…» – зазначив начальник групи організації служби з охорони громадського порядку військової частини майор Максим Шека.