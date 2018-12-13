Запорізькі поліцейські викрили чоловіка, який повідомив про нібито розбійний напад

Щоб не віддавати гроші власнику підприємства, мешканець Запоріжжя заявив до поліції про розбійний напад. Поліцейські під час проведення слідчих дій встановили, що потерпілий надав неправдиві свідчення. Тепер зловмисникові загрожує кримінальна відповідальність.
12 грудня до Токмацького відділення поліції із заявою про розбійний напад звернувся мешканець Запоріжжя 1980 року народження.
Під час опитування чоловік розповів правоохоронцям, що четверо невідомих в камуфляжному одязі у бронежилетах та з автоматом під виглядом перевірки зупинили його автомобіль «Volkswagen» на трасі неподалік села Веселе Токмацького району. Погрожуючи, нападники заволоділи з салону автомобіля грошима в сумі 15000 гривень, мобільним телефоном та іншим майном. Після чого зникли на автомобілі «Нива» в невідомому напрямку.
Було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
На території області в дію було введено поліцейську операцію, з метою затримання, згідно орієнтування, транспортного засобу та осіб, причетних до скоєння злочину.
Під час проведення огляду місця події, допиту потерпілого та встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, поліцейські встановили, що чоловік таким чином хотів привласнити гроші в сумі близько 50000 гривень, які належать його роботодавцеві.
На даний час вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень та повідомлення про підозру громадянину у скоєнні злочинів, передбачених ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ст. 384 (Завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що працівники поліції Запорізької області продовжують брати участь у командно-штабних навчаннях під егідою МВС України.
Відділ комунікації поліції Запорізької області