У школах України пройшли заходи під девізом “Дякую захисникам”.Виставки дитячих малюнків і віршів були організовані в оперативних командуваннях, військових частинах, обласних, районних та міських військових комісаріатах. “Десятки тисяч дитячих робіт передані в військові частини Об’єднаних Сил. З цими малюнками та листами до військовослужбовців привезли часточку тепла дитячих сердець, які зігріють душу бійців та підтримають бойовий дух наших героїв. Дякую всім організаторам та учасникам, особливо дітям, їх батькам та учителям. Переконаний, що завдяки таким заходам, суспільство розуміє роль Збройних Сил України в забезпеченні мирного життя, а дитячі роботи, в свою чергу, є необхідним зворотним зв’язком і найкращим мотиватором для наших воїнів”, – відзначив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Сергій Попко.