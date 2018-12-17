Новорічна ялинка

Співробітники КП “Титан” нарядили головну новорічну ялинку області, встановлену на площі Фестивальній. За традицією, окрім гірлянд і куль, дерево прикрасили іграшками, які власноруч зробили вихованці навчальних закладів області. Щоб зібрати головну ялинку, з Пологівського лісництва привезли 350деревьев. Її висота, разом з верхівкою – 24 метри. Відкриття ялинки відбулося 19 грудня, в День Святого Миколая. Головна ялинка області – увійшла в ТОП-5 найвищих в країні. На першому місці – харківська 40-метрова ялина, на 2-му – вінницька 28-метрова, на 3-му місці – Київ з ялинкою висотою 27 метрів, на 4-му – Рівне з ялиною в 24 метра.