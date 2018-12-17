Підприємства запорізького регіону сплатили 290 мільйонів гривень екологічного податку

Підприємства Запорізької області за 11 місяців поточного року поповнили екофонди бюджетів на 290,4 мільйона гривень (без врахування даних великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження до зведеного бюджету збільшились на 7,5 мільйона.
З початку року найбільші суми сплатили підприємства м. Енергодар – 242 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 20 мільйонів, а також м. Запоріжжя – 15,7 мільйона.
Відповідно до бюджетного розподілу до державної скарбниці було перераховано 130,7 мільйона, до спеціальних фондів місцевих бюджетів – майже 160 мільйонів.
Нагадаємо, екологічний податок зараховується до спеціальних фондів державного і місцевих бюджетів, кошти від нього у подальшому направляються на реалізацію екологічних програм територій тощо.
У Запорізькому регіоні зареєстровано 2613 платників, які під час своєї діяльності забруднюють навколишнє середовище.
Головне управління ДФС у Запорізькій області