Підприємства запорізького регіону сплатили 290 мільйонів гривень екологічного податку

Підприємства запорізького регіону сплатили 290 мільйонів гривень екологічного податку

Підприємства Запорізької області за 11 місяців поточного року поповнили екофонди бюджетів на 290,4 мільйона гривень (без врахування даних великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження до зведеного бюджету збільшились на 7,5 мільйона.
З початку року найбільші суми сплатили підприємства м. Енергодар – 242 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 20 мільйонів, а також м. Запоріжжя – 15,7 мільйона.
Відповідно до бюджетного розподілу до державної скарбниці було перераховано 130,7 мільйона, до спеціальних фондів місцевих бюджетів – майже 160 мільйонів.
Нагадаємо, екологічний податок зараховується до спеціальних фондів державного і місцевих бюджетів, кошти від нього у подальшому направляються на реалізацію екологічних програм територій тощо.
У Запорізькому регіоні зареєстровано 2613 платників, які під час своєї діяльності забруднюють навколишнє середовище.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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