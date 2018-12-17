Представники ЗНУ під час благодійної акції зібрали новорічні подарунки для дітей воїнів, загиблих під час АТО

Запорізький національний університет традиційно бере активну участь у зборі коштів на підтримку українських воїнів та членів їхніх сімей. Тож нещодавно представники вишу активно долучилися до збору коштів, які пішли на придбання подарунків до Дня Святого Миколая та новорічних свят для дітей воїнів, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході України.Відгуком на благодійну ініціативу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної держадміністрації став збір коштів для закупівлі новорічних подарунків дітям, які потребують спільної турботи наших громадян. У Запорізькій області таких нараховується 140. Зусиллями ЗНУ для них вдалося зібрати близько 25 тисяч гривень, на які були придбані подарунки для 35 дітей.
Представники ЗОДА попередньо надали список із зазначенням імені та віку дитини, тож згодом були куплені потрібні для них речі. Підготовкою індивідуальних комплектів відповідно до віку та статі дитини займалися як співробітники університетської профспілки, так і студентські профорги факультетів.
Варто зазначити, що в коробках, укомплектованих окремо для хлопчиків та окремо для дівчат, були зібрані предмети одягу (футболки, піжами, костюми для дому, шкарпетки), засоби індивідуальної гігієни (шампуні, дезодоранти, гелі для душу тощо), а також канцтовари, настільні ігри та іграшки (машинка, лялька, м’яч, символ року – поросятко), солодощі й інші як необхідні, так і приємні подарункові речі. Усі вони були індивідуально підібрані для дітей віком від 6 до 18 років. Вартість кожної такої упаковки становить приблизно 700 грн на дитину.
Напередодні свята всі ці пакунки передали координатору волонтерського комітету при Запорізькій обласній державній адміністрації Олені Ярошенко. Подарунки доставлять у родини загиблих АТО-вців, у яких сьогодні виховується від одного до трьох дітей.
Для довідки
До акції долучилось чимало небайдужих представників вишу, які виявили бажання допомогти родинам воїнів АТО. Адже вони розуміють, наскільки важливою для дітей є увага, підтримка й турбота, особливо напередодні різдвяних і новорічних свят. До речі, від факультету менеджменту ЗНУ зібрали та передали найбільшу суму – 1 600 грн.
Прес-служба ЗНУ