Рік будівництва пасажирського терміналу в аеропорту. Що зроблено?

Новий термінал Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» уже отримав реальні обриси. Змонтовані конструкції каркаса терміналу, завершується облаштування внутрішніх стін і склопакетів вітража. Підрядники обіцяють в грудні повністю «закрити» будівлю терміналу, щоб була можливість виконувати оздоблювальні роботи, встановлення обладнання. Все це було зроблено за рік з моменту початку будівництва.
Будівництво нового пасажирського терміналу стартувало 14 грудня 2017 року. Сьогодні роботи на об’єкті тривають. Щодня тут задіяні понад 130 робітників. Будівництво об’єкта знаходиться на постійному контролі міського голови Володимира Буряка. Сьогодні міський голова провів у запорізькому аеропорту чергову виїзну нараду.
– За рік будівництва вдалося досягти реальних результатів, які бачить кожен. Новий пасажирський термінал надасть нашому аеропорту риси дійсно міжнародного. Після введення в експлуатацію терміналу Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» по-справжньому буде відповідати своєму статусу, – зазначив Володимир Буряк.
У терміналі вже змонтовані ескалатори та сервісні підйомники. Облаштована теплоізоляція покрівлі. Завершується монтаж внутрішніх стін і перегородок, склопакетів вітража. Монтують металеві конструкції сходинок і ліфтових шахт, облаштовують фундаменти під обладнання. Йдуть роботи на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення, монтують обладнання і мережі газової котельні.
– Сьогодні є всі підстави говорити, що в цьому році будівельники «закриють» зовні фасад терміналу. Після цього можна буде спокійно проводити оздоблювальні і інші внутрішні роботи, встановлювати обладнання. Претензій до підрядника немає, будівельні роботи йдуть відповідно з графіком. Є впевненість, що в 2019 році термінал буде добудований і введений в експлуатацію, – заявив Володимир Буряк.
На сьогодні проблем з фінансуванням будівництв немає. Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» отримав всі необхідні дозволи для відкриття кредитної лінії в одному з державних банків на суму близько 280 мільйонів гривень. При цьому кредит зможе повертати сам аеропорт за рахунок власного прибутку.
Міський голова повідомив, що ряд великих авіакомпаній вже висловили зацікавленість співпрацювати з Запоріжжям після відкриття нового терміналу. Його будівництво сприятиме не тільки збільшенню кількості пасажирів, прибутку аеропорту, але і інвестиційної привабливості Запоріжжя.
– Міська влада надає нам постійну підтримку в будівництві, яке знаходиться на особистому контролі міського голови Володимира Буряка. Новий термінал нам необхідний. Його пропускна здатність розрахована на 400 осіб на годину, практично в чотири рази більше, ніж в чинному. При цьому у терміналу є резерви для збільшення цього показника. Новий термінал забезпечить можливість для обслуговування не менше одного мільйона пасажирів на рік, – повідомив директор КП «Міжнародний аеропорт« Запоріжжя »Віктор Біскупський.
Міський голова також прокоментував результати будівництва пасажирського терміналу на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
Рік будівництва пасажирського терміналу в аеропорту. Що зроблено?
Новий термінал Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» уже отримав реальні обриси. Змонтовані конструкції каркаса терміналу, завершується облаштування внутрішніх стін і склопакетів вітража. Підрядники обіцяють в грудні повністю «закрити» будівлю терміналу, щоб була можливість виконувати оздоблювальні роботи, встановлення обладнання. Все це було зроблено за рік з моменту початку будівництва.