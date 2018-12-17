У м. Запоріжжя внаслідок пожежі в теплотрасі загинуло дві людини

16 грудня о 10:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Бочарова в Шевченківському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в шахті теплотраси горить сміття на загальній площі 10 кв. м.
Об 11:00 вогнеборці локалізували загоряння, а об 11:23 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Внаслідок події загинули дві людини, особи встановлюються.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
17 грудня по місту Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с.
Вночі 17 грудня на Азовському морі, у портах Маріуполь, Бердянськ буде спостерігатись вітер східний 15-20 м/с. Висота хвиль 13-15 дм. На північній частині моря повільне обледеніння суден.
Прогноз погоди на 17 грудня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, без опадів, вітер східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
по місту Запоріжжя
Хмарно, без опадів, вітер східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.
Прогноз погоди на 18 – 19 грудня 2018 року
18 – 19.12.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.