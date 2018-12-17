У Запоріжжі поліцейські вшанували учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії

Працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області взяли участь у загальноміському мітингу, присвяченому Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
14 грудня біля пам’ятнику героям-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи відбувся урочистий мітинг-реквієм присвячений Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Мітинг відвідали представники місцевої влади, ліквідатори наслідків аварії, працівники правоохоронних структур, військові, школярі та небайдужі мешканці міста.
Пам’ять загиблих учасників ліквідації чорнобильської катастрофи запоріжці вшанували хвилиною мовчання. Наприкінці заходу до меморіалу присутні поклали квіти.
Нагадаємо, що 462 працівники підрозділів внутрішніх справ Запорізької області взяли участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Відділ комунікації поліції Запорізької області