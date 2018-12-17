Зірковий піаніст і юні музиканти

Український композитор і піаніст Єгор Грушин записав композицію і кліп «Night» спільно з учнями запорізької музичної школи№5Тімуром барабанів, Маргаритою Вітенко, Євою Малюгою і Єлизаветою Юхименко в Запорізькій обласній філармонії. Єгор Грушин – український неокласичний композитор і піаніст. Один з небагатьох представників неокласичного стилю в Україні. За 6 років творчості дав понад 300 концертів, представив світу 4 альбому, один збірник фортепіанних творів, виданий відомим шведським лейблом, і став автором саундтреків до 6-ти вітчизняним фільмам.