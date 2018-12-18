Я прийду до тебе з піснею

Саме таку назву отримав концерт влаштований нещодавно викладачами та учнями Запорізького музичного училища до сторіччя відомого українського композитора Платона Майбороди, чиє ім’я носить цей учбовий заклад.
У творчому доробку П.Майбороди більше 200 пісень, найбільш відомі з них «Пісня про рушник» (Рідна мати моя) та «Київський вальс» написані у співавторстві з поетом А.Малишко стали майже народними. Ці та інші пісні композитора лунали на протязі концерта. Слухачі засвідчили високий рівень виконання і неабиякі вокальні здібності учнів училища. Розкрити та розвинути їх творчий потенціал допомагає майстерність, великий досвід та педагогічні методи викладачів. Певнені, що Платон Майборода був задоволений і концертом на честь сторіччя і високим творчим потенціалом Запорізького музичного училища, що носить його ім’я.
Олександр Максимов