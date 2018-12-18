На Запоріжжі запрацював мобільний додаток для миттєвого виклику поліції «My Pol»

Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Запорізькій області Вадим Малига та керівник проекту Дмитро Подворчанський презентували мобільний додаток «My Pol» та відповіли на питання журналістів про його роботу.
Презентація мобільного додатку відбулась 17 грудня. Перед журналістами виступили керівник проекту Дмитро Подворчанський та начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Запорізькій області Вадим Малига.
Як розповів Дмитро Подворчанський, Запорізька область стала восьмим регіоном України, де запрацював «My Pol». Головне завдання додатку — зробити життя громадян безпечнішим та прискорити комунікацію з правоохоронними органами.
Сервіс «My Pol» є повністю безкоштовним та відкритим до завантажень на платформах Play Market та App Store. Від сьогодні на території Запоріжжя та області застосунок «My Pol» набуває статусу офіційного каналу зв’язку між службами Національної поліції України та громадськістю. Цей крок пришвидшить реагування на виклики.
Користувачі «My Pol» можуть миттєво викликати поліцію за допомогою кнопки SOS, що передає дані про особу та місцеперебування заявника. Серед функцій застосунку також можливість отримувати термінові сповіщення від поліції, оцінювати роботу поліцейського, переглядати карту з адресами поліційних відділків, читати новини поліції тощо.
У випадках надзвичайних ситуацій застосунок стане в пригоді людям з інвалідністю, які не можуть викликати поліцію телефоном. Розробники також працюють над англомовною версією «My Pol», щоб програмою змогли повноцінно користуватися іноземці.
Керівник проекту подякував керівництву поліції Запорізької області за співпрацю, завдяки якій вдалося швидко запустити додаток на території регіону.
Як зазначив начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Запорізькій області Вадим Малига, однією із найвагоміших переваг є те, що завдяки мобільному додатку поліція зможе швидше реагувати на виклики, особливо в умовах оголошеного воєнного стану. Також він звернувся до громадян із проханням відповідально поставитися до використання сервісу та нагадав про наслідки за здійснення неправдивих повідомлень про злочини у поліцію.
Нагадаємо, що начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Сергій Коміссаров провів нараду, під час якої підвели підсумки роботи підрозділів поліції, визначили основні напрямки роботи та обговорили результати командно-штабних навчань.
Відділ комунікації поліції Запорізької області