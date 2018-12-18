Наземна агресія проти України обернеться для Росії катастрофою – Арсен Аваков

У випадку наземної агресії РФ проти України воєнний стан буде продовжено. Для України це буде складний виклик, а для Росії – катастрофа.
Про це сьогодні, 17 грудня, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час відвідування Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ.
«Ми знаходимося в ситуації воєнного стану, в очікуванні, чи будуть продовжуватися агресивні дії з боку Росії. Для нас дуже важливо бути готовими до будь-яких агресивних дій, які можуть бути з боку противника. Якщо противник здійснить наземну агресію по відношенню до України, воєнний стан буде продовжено, ми будемо мобілізувати всі сили. Для України це буде дуже складний виклик, але для путінської Росії це буде катастрофа. Ми готові до таких викликів в повному обсязі», – сказав Арсен Аваков.
В той же час, Арсен Аваков висловив сподівання, що наземної агресії проти України з боку Росії не відбудеться: «Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, військовий стан завершиться до нового року і зусиллями дипломатів ми повернемо окуповані території».
Очільник МВС підкреслив, що останні п’ять років і прикордонники, і Нацгвардія, і поліція, і ДСНС, знаходяться у напруженні, але в першу чергу в напруженні прикордонники.
«У нас не стандартна, гібридна ситуація. Ми мусимо розвивати прикордонні підрозділи, які знаходяться по суті в середні країни поряд з окупованими територіями. Функція пропуску наших громадян через лінію розмежування не проста, тут багато і оперативної роботи і додаткових функцій. І МВС має забезпечувати компетентну роботу кожного з вас», – зазначив Арсен Аваков.
За словами Арсена Авакова, вже з 1 січня 2019 року, в середньому на 30% буде піднята заробітна плата прикордонників. А Донецько-Луганське регіональне управління ДПСУ для специфічного контролю над прикордонню ситуацією отримує вертольоти Airbus, які вже зовсім скоро почнуть поступати в Україну.
«Державна прикордонна служба рухається в напрямку розвитку та забезпечення підрозділів для більш ефективної діяльності. Це і розвиток інтелектуального кордону, і нарощення зусиль безпосередньо на лінії зіткнення», – заявив глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал.
Також голова ДПСУ додав, що в бюджеті на наступний рік для прикордонників передбачено додаткові 1 млрд 200 тис гривень: «Тож, ми будимо мотивувати наш особовий склад. Сьогоднів Донецько-Луганському регіональному управлінні ДПСУ службу проходять ті, які прийшли сюди добровільно, які виявили бажання. Багато офіцерів пишуть рапорти, щоб продовжувати службу тут».
До складу Донецько-Луганського регіонального управління, що функціонує вже більше року, входять Лисичанський, Краматорський, Донецький прикордонні загони, які виконують завдання по стримуванню та відсічі збройної агресії з боку російсько-окупаційних військ вздовж смуги безпеки протяжністю більш як 400 км по лінії розмежування, охороняють 88 км державного кордону на узбережжі Азовського моря та контролюють надводну обстановку в акваторії Азова.
Всього з початку року прикордонниками Донецько-Луганського регіонального управління оформлено через лінію розмежування в КПВВ більше 13 мільйонів осіб (в порівнянні – всього в пунктах пропуску через державний кордон України оформлено 78,5 мільйонів осіб).
Під час несення служби прикордонними нарядами виявлено 1063 чужих, підроблених та недійсних документів, у 60 випадках виявлено та вилучено зброї, вибухівки та боєприпасів, затримано більше 150 кг наркотичних речовин, припинено в 511 випадках переміщення контрабандних товарів на загальну суму майже 43,2 мільйонів гривень.
Майже 20 тисяч прикордонників взяли участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 431 отримали бойові поранення. На жаль не всі повернулися додому живими. 70 прикордонників захищаючи Україну від російських збройних формувань ціною власного життя виконали свій військовий обов’язок, 5 військовослужбовців досі вважаються безвісті зниклими.
Арсен Аваков та Голова ДПСУ Петро Цигикал вшанували хвилиною мовчання пам’ять побратимів, що поклали своє життя у боротьбі з ворогом та стримали агресора.
У центрі управлінні службою очільник МВС заслухав доповіді командування Донецько-Луганського регіонального управління, про виконання завдань з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях в умовах дії особливого правового режиму воєнного стану.
Відзначаючи особливості бойового призначення, історії та заслуг, сформованих рік тому в районі ведення бойових дій на Сході країни прикордонних військових частин, Арсен Аваков вручив відомчі заохочувальні відзнаки особовому складу.
Департамент комунікації МВС України