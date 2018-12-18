Рятувальники ДСНС звертаються до громадян!

Рятувальники ДСНС звертаються до громадян!

Попереду Новорічні та Різдвяні свята, які завжди супроводжуються безліччю небезпечних розваг. Аби свята залишили по собі тільки приємні спогади, дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності! Бажаємо всім веселого та безпечного відпочинку!

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