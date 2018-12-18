Рятувальники ДСНС звертаються до громадян! 18.12.2018 Попереду Новорічні та Різдвяні свята, які завжди супроводжуються безліччю небезпечних розваг. Аби свята залишили по собі тільки приємні спогади, дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності! Бажаємо всім веселого та безпечного відпочинку! Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Google+(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Важливо