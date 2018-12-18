Відбирковий тур благодійного всеукраїнського фестивалю «Талановиті діти України», відбувся 16 грудня 2018 року у приміщенні Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди.
Для таланту немає завади, ані бідність, чи невлаштованість, ані негаразди у житті, ані навіть фізичні вади. В цьому переконують суспільство дорослих людей юні учасники фестивалю, діти до яких життя вже встигло повернутися жорсткою стороною. Бо це діті сироти, діти з малозабеспечених родин та діти з фізичними вадами.
Чудові виступи, запальні танки, співи та вірші, гуморески та зворушливі вокальні номери у виконанні окремих учасників та цілих колективів нікого не залишили байдужими. Це свято дитячої творчості влаштоване завдяки старанням Всеукраїнській громадській організації «Талановиті діти України» віце- президент з організаційної роботи якої Людмила Пісковська. Вона також є директоркою фестивалю. Організаторами фестивалю виступають і департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.
Фестиваль відбувся завдяки підтримки спонсорів. Генеральний спонсор фестивалю компанія «Прогрес» оплатили всі нагороди, призи, друковану продукцію, кубки, медалі. Оформлення сцени, та влаштування фотозони це допомога фестивалю від президенту клубу «Віконт» Олени Красовської.
У фестивалі прийняли участь близько 300 діточок, з усіх учбових та реабілітаційних закладів Запорізької області, зокрема зі шкіл- інтернатів. Кожен учасник фестивалю отримав медаль, кожен колектив –кубок, солодкі смаколики а також косметичні та гігієнічні засоби. А найталановитіші яких журі визнало переможцями окрім дипломів приймуть участь у заключному турі фестивалю у місті Києві, разом з іншими дітьми зі всієї України. Їх чекає відвідині Києво-Печерської Лаври,а також переможцям буде влаштована поїздка до Польші.
Олександр Максимов