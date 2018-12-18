У Дніпровському районі Запоріжжя поліцейські вилучили у двох чоловіків зброю та боєприпаси

Поліцейські, під час профілактичних заходів, виявили та вилучили в місті Запоріжжя гранату із запалом та пістолет. Вилучене направлено на експертизу. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження.
Нагадаємо, що на території регіону посилені пости поліції, збільшена кількість нарядів поліції та мобільних блокпостів, проводяться перевірки та огляди автомобілів. І це приносить певні результати у напрямку боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів, вибухівки та наркотичних засобів, психотропних речовин й їх аналогів.
15 грудня працівники сектору кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції спільно з нарядом патрульної поліції біля будинку по вулиці Трегубова в місті Запоріжжя виявили у громадянина боєприпас.
На місце події була викликана слідчо-оперативна група відділу поліції та спеціалісти-вибухотехніки ГУНП в Запорізькій області. Поліцейські вилучили у місцевого мешканця 1979 року народження гранату «Ф-1» та запал УЗРГМ сучасного виробництва.
На даний час встановлюється звідки небезпечний предмет у громадянина та всі обставини події. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
А 16 грудня працівники батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області біля будинку по вулиці Бородинській виявили та вилучили у чоловіка 1993 року народження стартовий пістолет «Атмака 2007» з ознаками переробки.
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 279 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області