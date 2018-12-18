У Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси та понад 100 грам наркотичного засобу

Працівники Шевченківського відділення поліції спільно зі спецпризначенцями та спеціалістами-вибухотехніками вилучили боєприпаси та наркотичний засіб. Відкриті кримінальні провадження.
15 грудня працівники Шевченківського відділення поліції спільно з працівниками батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, під час проведення на території області профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, провели обшук домоволодіння по вулиці Гарнізонній.
Слідчим спільно з працівниками Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області виявлено та вилучено:
пістолет невстановленої моделі, без номерів;
2 гранати «РГД5» з УЗРГМ;
5 набоїв калібру 9 мм;
понад 100 гр. наркотичної речовини рослинного походження, попередньо встановлено «марихуана».
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику 1965 року народження.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 279 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу зброї, боєприпасів й вибухівки та 779 особам – у скоєння злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що в селі Пологівського району поліцейські виявили та вилучили близько півтора кілограми наркотичного засобу та пристрій для його вживання.
Відділ комунікації поліції Запорізької області