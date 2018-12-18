У Запорізькій області внаслідок пожежі загинув чоловік

18 грудня о 01:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Першотравнева в селі Козолугівка Токмацького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить прибудова до житлового будинку та половина дому на загальній площі 45 кв. м.
О 02:01 вогнеборці локалізували загоряння, а о 05:20 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Під час ліквідації вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 54 – річний співмешканець власниці.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу на СТО
18 грудня о 02:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Академіка Амосова Олександрівського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території СТО «Алмаз Авто» горить підсобне приміщення з легкозаймистими матеріалами на загальній площі 40 кв. м.
Вже о 02:40 вогнеборці пожежу локалізували, а о 03:00 повністю ліквідували горіння та провели розбір та пролив конструкцій.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували загорання господарчої споруди, в якій знаходилося сіно
18 грудня о 05:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на території приватного домоволодіння по вул. Піщаній в селі Новоукраїнка Більмацького району.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда та сіно в ній на загальній площі 24 кв. м.
О 05:40 вогнеборці локалізували пожежу, а о 08:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.