Валерій Манько: «Запоріжці збільшили сплату військового збору майже на 100 мільйонів»

Запорізькі платники податків з початку року перерахували 482 мільйони гривень військового збору. Надходження перевищили минулорічні майже на 100 мільйонів або на 26 відсотків.
Зокрема, у листопаді до держбюджету надійшло 48 мільйонів, що на 9 мільйонів більше, ніж у аналогічному періоді 2017 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Упродовж січня-листопада найбільші суми забезпечили платники м. Запоріжжя – понад 248 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 53,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 45,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 36,6 мільйона, а також Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – більш ніж 25 мільйонів.
Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
Головне управління ДФС у Запорізькій області