Запорізькі аудитори в Управлінні капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради встановили завищення виконаних робіт на 163 тис. гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради встановили фінансових порушень на 163 тис. гривень.
Аудитори виявили, що найбільші фінансові порушення допущено при капітальному ремонті бульвару Гайдара. Підприємство, яке виконувало реконструкцію, завищило вартість робіт на 74 тис. гривень. Також встановлено, що іншими 7 підрядними організаціями на 89 тис. грн завищено вартість ремонтно-будівельних робіт за рахунок завищення матеріальних витрат, витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів.
У ході дослідження ефективності використання бюджетних коштів, виділених у попередні періоди на капітальні видатки, встановлено, що в арсеналі Управління обліковуються видатки по розпочатих, але не завершених об’єктах, майже на 116 млн грн, із яких 3,4 млн грн – це проектно-кошторисна документація, яка має позитивний висновок, проте процедури закупівлі робіт з реконструкції та капітального ремонту не здійснювалися та виконання робіт не проводилося.
Під час ревізії також встановлено чисельні факти порушення законодавства про публічні закупівлі та, як наслідок, не відміна торгів по 8 процедурах закупівель на суму 19,4 млн. гривень.
За порушення законодавства про публічні закупівлі на 8 працівників Управління складено протоколи про адміністративні правопорушення.
Про результати ревізії поінформовано Бердянського міського голову.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області