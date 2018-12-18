Запорізькі поліцейські затримали п’ятьох викрадачів кабельно-провідникової продукції

Поліцейські ГУНП в Запорізькій області викрили двох чоловіків в місті Запоріжжя та трьох громадян в місті Енергодар, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні крадіжок кабельно-провідникової продукції.
На території Запорізької області поліцейські на постійній основі вживають заходи щодо протидії крадіжкам кабельно-провідникової продукції, а також щодо встановлення осіб, причетних до їх скоєння.
16 грудня поліцейські на території Хортицького району затримали двох підозрюваних у крадіжці кабелю ПАТ «Укртелеком». Зловмисники у колодязі по вулиці Дорошенка викрали понад 20 метрів кабелю. Речові докази вилучено.
Двох раніше засуджених мешканців Запоріжжя 1986 та 1990 років народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Того ж дня в місті Енергодар працівники групи реагування патрульної поліції Енергодарського відділу поліції затримали двох чоловіків 1979 та 1974 років народження. Громадяни підозрюються у скоєнні крадіжки близько 15 метрів кабелю. Речові докази та викрадене вилучено.
На даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Крім того, 11 грудня працівники сектору кримінальної поліції Енергодарського відділу поліції в місті Енергодар затримали раніше засудженого місцевого мешканця 1975 року народження. У нього вилучено знаряддя злочину. Громадянин обґрунтовано підозрюється в скоєнні трьох крадіжок кабелю телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком» з підвальних приміщень житлових будинків по вулиці Молодіжній.
За всіма фактами тривають розслідування кримінальних проваджень за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
З початку року запорізькими поліцейськими 3067 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що працівники поліції встановили особу зловмисника, який в одній із аптек міста Енергодар обікрав пенсіонерку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області