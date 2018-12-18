Запорізькі журналісти захищають Україну

У Запоріжжі, на Майдані Героїв, урочисто склали присягу на вірність українському народові військовослужбовці бригади територіальної оборони.
В лавах бригади будуть нести військову службу і троє наших колег. Це – відомі журналісти: ветеран АТО, політичний оглядач газети «МИГ», депутат міської ради Володимир Москаленко, член правління ЗОО НСЖУ Олександр Верьовкін, та відповідальний редактор газети «Индустриальное Запорожье» Володимир Фрізько.
Як відзначив, виступаючи на урочистостях, голова облдержадміністрації Костянтин Бриль,
– У зв’язку із введенням воєнного стану маємо наказ розгорнути на території області бригаду територіальної оборони. Сьогодні тут стоять різні за віком, фахом та статтю люди, яких об’єднує головне – патріотизм. Україна не стоїть на місці й постійно розвивається, на жаль, це стає причиною агресії з боку східного сусіда. Кілька сотень років поспіль нас намагалися залишити в ролі меншого брата, і нині ми стали незручними, адже більше не згодні підкорятися. Ми маємо право на власну мову, територію та церкву. І це право ми будемо захищати, – підкреслив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.
Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання всіх, хто віддав життя, захищаючи Україну. Представники релігійних конфесій благословили воїнів та помолилися за мир в Україні.
Завдання військовослужбовців територіальної оборони – захист та охорона важливих інфраструктурних та соціальних об’єктів, участь в охороні громадського порядку та патрулюванні вулиць, попередження проникнення диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Впевнені, що наші колеги, Володимир Москаленко, Олександр Верьовкін та Володимир Фрізько які добровільно пішли захищати всіх нас і Україну, гідно виконають свій військовий обов’язок.
Валентина Бистрова