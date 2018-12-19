Бліц опитування: Яких дивовижних тварин бачили ви?

1.Василь Петрович, пенсіонер:
-Ведмідь дивовижна тварина? Служив строкову в армії у погранвійськах у Черновицькій області. Там довелося бачити в лісі справжніх диких ведмедів.Для них державного кордону не існувало. Ходили без перешкод у Румунію , а потім знову до нас.
2.Ігор, фотограф:
-Цікаві рідкісні тварини у Запоріжжі можно побачити на виставці екзотичних тварин. Бачив там і навіть фотографував пітона альбіноса, інших змій, ігуану, варана.
3.Ірина, фармацевт:
-Один раз на п’ять років їздимо до батьків чоловіка у Білорусію, і там завжди друзі нам влаштовують екскурсію до поліського заповідника. Ось там довелося бачити справжніх величезних зубрів. В них багато сили і спокію, варто подивитися.
4.Вікторія, студентка:
-У моїх знайомих живе вдома справжній єнот. Йому зробили великий вольєр, і кожного дня під наглядом випускають погуляти по квартирі. Дуже кумедний, любить спілкуватися і залазити у кожну нишпорку.
5.Ганна,продавчиня:
-Довелося побувати у Таіланді на відпочинку, там бачили шоу слонів. Їх там дуже багато. Дуже розумні. Нам ще пощастило покататися на слоні. Дуже хочеться ще.