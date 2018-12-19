Читайте у газеті “Запорізька правда” за 20.12.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 20 грудня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Знищене Різдво. Напередодні одного з найулюбленіших новорічних свят дізнайтесь, Як у СРСР боролись із Різдвом. Під час антирелігійної кампанії у СРСР у 1920-х роках Різдво з радянського календаря викреслили
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Час воїнів. «Запорізька правда» прагне привести до ваших душ, любі читачі, ще одну суперлюдину. Сонячну, ніжну непорочну юнку-гімназистку. І водночас – грізну козачку-месницю-воїна, поряд з якою блякне слава Жанни д’Арк. Олександра Соколовська- отаман Маруся, ставши на чолі повстанського загону із 300 шабель, 700 багнетів,10 кулеметів та 3-х гармат, була непереможна у боях за рідну Україну, що точилися у 20-х роках минулого століття.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
В останні часи багато з нас почали приділяти увагу новомодним практикам оздоровлення. Але ж все нове – це добра забуте минуле. Наші пращури віками вкладали в нас, як в націю, генетично здоровий код, який черпали виключно з природи, не використовуючи жодної пігулки. Нажаль, багато чого з надбань минулого ми загубили до сьогодні.
Про мистецтво бути здоровими, яким філігранно володіли козаки, розповів Олександр ПРИТУЛА, – Президент Всеукраїнської федерації «Спас», творець Академії козацької медицини.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Яких дивовижних тварин вам доводилось колись бачити? Дізнайтеся про це у нашій рубриці «Дивина тижня».
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.