Подарунки від Святого Миколая

Сьогодні вже ні для кого не таємниця, що в одному з куренів в історичному комплексі на острові Хортиця оселився Святий Миколай. Сюди він прибув до новорічних свят, аби привітати слухняних діточок. Сьогодні вітання та солодкі подарунки з рук Святого Миколая отримали діти військових частини 3029 Національної гвардії, тих хто побував у зоні АТО. Для отримання подарунка треба було намалювати малюнок і опустити його в спеціальну скриньку. С завданням справилися геть усі. Дітей с батьками чекали ще фотосесія разом з Миколаєм та Запорізькими козаками.
Влаштували захід керівництво Національного заповідника – остров Хортиця та священослужитель Помістної церкви України капелан військової частини 3029 ієрей Віктор Ткач.
Олександр Максимов