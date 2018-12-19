Рятувальники за традицією привітали вихованців «Вербички» с Днем святого Миколая

Зима дуже багата на свята, і відкриває календар одне із найулюбленіших для малюків – День Святого Миколая, свято милосердя та добра.
Вже котрий рік поспіль до вихованців спеціалізованого дитячого закладу з вадами зору «Вербичка», «за дорученням» Чудотворця, приходять рятувальники Запорізького гарнізону.
У дитячому садочку «Вербичка» виховують та одночасно лікують 84 дитини, частина з яких – повністю незрячі та потребують підвищеної уваги. З ними працюють висококваліфіковані спеціалісти, які навчають дітей жити в соціумі та розуміти, що вони нічим не відрізняються від інших.
Сьогодні, 18 грудня фахівці Служби порятунку разом із командою ДЮП «Лицарі вогню» гімназії № 15, завітали до садочку, щоб привітати малечу з цим бажаним святом.
Дітлахи підготували для гостей справжній святковий концерт, розповідали вірші та щедро нагороджували рятувальників радісними обличчями та усмішками. Оскільки всі дітки протягом року були слухняними та ще й підготували чудове свято, рятувальники вручили їм солодкі подарунки та побажали бути чемними, робити добро та не порушувати правил пожежної безпеки.
«Це свято незвичайне, адже в кожній домівці, де мешкає вихована та слухняна дитина, відбуваються дива та здійснюються мрії. Святий Миколай попросив нас, запорізьких рятувальників, передати вам святкові гостинці. Щиро зичу вам здоров’я, добра, здійснення мрій, а вихователям – великої любові для кожного маленького серця», – зазначив заступник начальника Головного управління ДСНС області, полковник служби цивільного захисту Геннадій Педаш.
Позитивні емоції, гарний настрій, великий заряд енергії отримали всі присутні на святі. Ця подія залишить приємні спогади у пам’яті вихованців та гостей свята на довгий час.