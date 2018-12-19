Сплачений єдиний соціальний внесок – запорука добробуту та соціальної захищеності громадян

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області інформує керівників підприємств регіону, фізичних осіб – підприємців, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та мають заборгованість зі сплати єдиного страхового внеску (ЄСВ) та платежів до Пенсійного фонду про необхідність вжиття вичерпних заходів щодо її погашення до кінця поточного року.
Відповідно до чинного законодавства, періоди роботи зараховуються до страхового стажу тільки за умови сплати ЄСВ, тому його несплата призводить до втрати необхідних періодів для нарахування пенсії.
Сьогодні Пенсійний фонд надає можливість громадянам контролювати дані, що впливають на їх пенсійні права, у т. ч. розмір нарахованої заробітної плати та сплачені страхові внески. Кожен найманий працівник, який турбується про своє майбутнє, може і повинен перевіряти свого роботодавця щодо сплати ним ЄСВ.
Отримання інформації з персоніфікованого обліку про нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески (для працюючих громадян), отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів), формування запитів на попередню підготовку документів, подача звернень, запис на прийом до фахівців Фонду, отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), контроль за сплатою роботодавцем ЄСВ – всі ці можливості надають сервіси веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Фахівці органів Фонду готові допомогти всім бажаючим як зареєструватись на веб-порталі, так і налагодити відповідні його електронні сервіси.
Головне управління
Пенсійного фонду України
в Запорізькій області