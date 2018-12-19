У м. Запоріжжя рятувальники отримали протихімічне захисне спорядження від Громадської організації «Громадська сила країни»

У рамках проект «Утилізація пестицидів та інших хімічних відходів, відновлення ґрунтів» за підтримки програми малих грантів глобального екологічного фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН, 18 грудня за участю керівництва на базі Головного Управління Громадська організація «Громадська сила країни» передала Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного Управління ДСНС України у Запорізькій області 10 комплектів захисних хімічних костюмів ProChem II F з чоботами, рукавицями та протигазом з фільтром. Костюми забезпечують надійний захист від органічних хімікатів та висококонцентрованих неорганічних хімічних речовин, біологічно небезпечних речовин, забруднення частками, волокнами та пилом (включаючи радіоактивний пил). Костюм також забезпечує захист від бойових отруйних речовин.
Як зазначила представник громадської організації Оксана Рагулина: «Загальною метою Проекту є організація роботи з ліквідування декількох стихійних безхозних звалищ пестицидів та хімічних відходів. У Запорізькій області лише Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення має ліцензію по збору, перепакуванню та перевезенню пестицидів. Сподіваємось на спільну співпрацю нашої громадської організації та представників АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області у вирішені екологічної проблеми у регіоні».
«Ці костюми набагато краще захистять рятувальників від небезпечного впливу хімічних речовин та дозволять більш якісно виконувати завдання за призначенням» – зазначив начальник ОКЦ ГУ ДСНС України у Запорізькій області полковник служби цивільного захисту Олександр Сичов.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області