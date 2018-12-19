Валерій Манько: “Власники запорізької нерухомості сплатили до місцевих бюджетів понад сто мільйонів”

Майже 30 тисяч власників об’єктів нерухомості Запорізької області спрямували до місцевих скарбниць 102 мільйони гривень податку на нерухоме майно. Це на 29,2 мільйона або на 40 відсотків більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, із загальної суми понад 73,5 мільйона сплатили суб’єкти господарювання-юридичні особи. Рівень минулорічних надходжень перевищено на 17,7 мільйона або на 32 відсотки. Фізичні особи перерахували 28,3 мільйона, що на 11,5 мільйона або на 68 відсотків більше, ніж у січні-листопаді 2017 року.
Найбільші відрахування забезпечили власники майна м. Запоріжжя – 35 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів – 19,7 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – близько 11 мільйонів, майже стільки ж надійшло від платників м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів; 9,2 мільйона отримали бюджети Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів, понад 4 мільйони – Оріхівського та Гуляйпільського районів, також більш ніж 4 мільйони сплачено у Василівському та Михайлівському районах.
У 2018 році в регіоні податок на нерухомість сплачують понад чотири тисячі юридичних осіб та майже 26 тисяч фізичних осіб.
Головне управління ДФС у Запорізькій області