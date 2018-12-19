Вчителі англійської мови опанували в ЗНУ сучасні методики її вивчення

У рамках проекту «American English Laboratory» за підтримки Посольства США в Україні в Запорізькому національному університеті організували низку семінарів «MODERN APPROACHES TO TEACHING ENGLISH». Заходи зібрали близько 50 осіб – викладачів іноземної мови закладів вищої освіти, гімназій та шкіл Запоріжжя й області. Учасників цікавили новітні методики викладання іноземної мови, які б зробили більш ефективними й цікавими уроки й заняттядля учасників освітнього процесу.
За словами координаторів проекту, доцентів кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Світлани Запольських й Олександри Головко, це – останній етап втілення проекту «American English Laboratory». Учителям розповіли про техніку написання есе англійською мовою як важливий складник вивчення іноземної. Педагоги виконували вправи й обговорювали отримані ними знання. Тренери присвятили воркшопи таким темам, як «Географічна граматика та її викладання із застосуванням інтерактивних методів» і «Словниковий запас: трюки з пам’яттю». На учасників чекало чимало інформації щодо методики побудови продуктивного заняття, секретів педагогіки. «Ми згуртовуємо вас, окрилюємо знаннями, створюємо можливості для започаткування нових знайомств, пошуку друзів й однодумців. І це – не менш важлива частина проекту», – зазначили координатори.
Наприкінці заходу його учасникам вручили сертифікати про підвищення кваліфікації.
Для довідки
Реалізація проекту в Запорізькому національному університеті тривала півроку. За цей час була обладнана спеціалізована інтерактивна лабораторія «American English Laboratory», де встановили сучасне інтерактивне обладнання та мобільні меблі, які дозволяють модернізувати проведення занять, робити їх більш ефективними для всіх учасників. При його оформленні подбали про кожну дрібницю, аби створити особливий академічний простір, який би спонукав студентів і викладачів до плідних занять. Скажімо, жалюзі на вікнах використали для стуктурування знань із орфоепії та граматики. У рамках проекту в ЗНУ також провели низку тренінгів для шкільних вчителів іноземних мов, викладачів коледжів і закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Їх присвятили одній меті: надати практичні й дієві поради щодо того, як зробити так, щоб студенти і школярі зацікавилися іноземною мовою, говорили нею. При цьому такий результат досягається досить легко, якщо створити відповідне середовище.
Прес-служба ЗНУ