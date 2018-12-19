11 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії». І розпочався процес реформування електроенергетичної галузі в Україні.
Всі господарюючі суб’єкти на сьогодні мають укладені договори на постачання електричної енергії. І термін їх дії — до 31.12.2018р. Введення Закону «Про ринок електричної енергії» призведе до припинення договірних відносин. А це передбачує повне проведення розрахунків по вже існуючих договорах.
Організації та установи, які повністю чи частково фінансуються з бюджету, а також підприємства комунальної та державної форм власності повинні провести процедуру закупівлі, обрати постачальника електроенергії та укласти договори про постачання електричної енергії до 01.12.2018р.
Втім, підприємства комунальної сфери не зможуть провести своєчасні розрахунки за уже надані послуги! А отже дана заборгованість буде суперечити новим положенням Закону «Про ринок електричної енергії». Укладення договорів по новій процедурі з новими постачальниками буде НЕМОЖЛИВИМ.
Тож, з 2 січня 2019 року в більшості українських міст буде відключено водо- і теплопостачання. Головна причина — відсутність електрики. Інші міста будуть змушені закуповувати електрику на кабальних умовах та за дуже великими тарифами.
Норми нового Закону вимагають від комунальних підприємств обрати нового постачальника електрики на конкурентних засадах. А оскільки конкурентного ринку в Україні не існує — це стає неможливим. І монополісти цим користуються.
Втім, вихід є. Для подолання цього колапсу було зареєстровано законопроект №9406 «Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного постачання електричної енергії суб’єктам господарювання, що надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги». Його основні тези:
забезпечення електроенергією підприємства тепло- та водопостачання до 1 липня 2019 року буде здійснюватися постачальниками універсальних послуг (незалежно від розміру договірної потужності);
у разі зміни на державному рівні окремих складових тарифу на комунальну послугу, запроваджується механізм коригування тарифу;
коригування тарифу відбувається за окремою, спрощеною процедурою. Це дасть можливість суттєво скоротити безпідставні втрати надавачів комунальних послуг;
доведення інформації до споживачів про коригування тарифів має відбуватися за скороченим механізмом.
Завдяки цьому законопроекту комунальні підприємства в містах зможуть безперебійно отримувати електроенергію за передбачуваними тарифами. І, як наслідок, – надавати якісні послуги жителям громад.
Вперше на розгляд народних депутатів законопроект пропонували сьогодні, 18 грудня. Але у порядок денний його не включили. Вдруге його пропонуватимуть у четвер, 20 грудня. Асоціація міст України та галузеві асоціації підприємств тепло- та водопостачання цей законопроект підтримують. Адже його прийняття сприятиме стабілізації фінансово-економічного стану комунальних підприємств та вирішить низку проблемних питань у сфері ЖКГ.