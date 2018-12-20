Арсен Аваков: На вінницькому заводі “ФОРТ” запущено лінію повного циклу виробництва патронів до пістолетів для МВС

За замкнутим циклом виготовляються кулі та гільзи для патронів калібрів 9х18мм (Makarov) та 9х19мм (Luger). Це пістолети для поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, тобто для всіх підрозділів системи МВС. Про це сьогодні, 19 грудня, під час візиту на Вінниччину і відвідування підприємства заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«На державному казенному підприємстві «Форт», що входить в сферу управління МВС, ми запустили лінію повного циклу виробництва патронів для пістолетів калібрів 9х18мм та 9х19мм. Це пістолети для поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, тобто для всіх підрозділів системи МВС. Із запуском цієї лінії буде повністю задоволено потреби наших органів МВС у цьому виді боєприпасів і додатково зможемо передавати іншим органам чи навіть експортувати», – сказав Арсен Аваков.
За даними КНВО «Форт» запуск нової виробничої лінії став можливим після виділення за підтримки уряду та Мінекономіки майже 69 млн. гривень. За них було придбано обладнання різних світових виробників (США, Чехія, Польща Туреччина).
На сьогодні ці виробничі лінії мають змогу виготовляти стрілецькі боєприпаси зазначених калібрів для пістолетів у двохзмінному режимі загальною кількістю 14 млн. штук на рік.
Також очільник МВС додав, що згодом на підприємстві «Форт» буде встановлено і лінію виробництва боєприпасів для стрілецької автоматичної зброї у калібрах від 5,45мм до 14,5мм.
Довідково. До цього єдиним виробником боєприпасів в Україні для стрілецької зброї був Луганський патронний завод, який залишився на окупованій території Луганської області.
Департамент комунікації МВС України