Ірина Дуднік: «Ми працюємо задля людей і задля держави. Своє професійне свято зустрічаємо з достойними показниками і досягненнями»

Наприкінці року за давньою традицією прийнято підводити підсумки, робити аналіз помилок, планувати свої дії на наступний рік. Служба зайнятості модернізується та змінюється, стає сучаснішою та ближчою до людей, а вдосконалюватись та тримати руку на пульсі допомагає постійний аналіз діяльності .
19 грудня 2018 року відбулась нарада керівного складу у Запорізькому обласному центрі зайнятості «Підсумки роботи центрів зайнятості та філій Запорізької обласної служби зайнятості за 11 місяців поточного року та пріоритетні напрямки роботи у 2019 році».
Очільник Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік привітала учасників наради, гостей та всі колективи центрів зайнятості та філій обласної служби зайнятості з 28-ю річницею створення Державної служби зайнятості та поділилась досягненнями служби у цьому році.
Служба зайнятості постійно розширює спектр послуг та сучасних сервісів, як для роботодавців так і для населення. Завдяки інноваціям роботу знайти стало зручніше та швидше. Тільки з початку року завдяки реалізації активних програм зайнятості працевлаштовано 41,9 тис. безробітних громадян знайшли роботу, в тому числі 20,1 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 596 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 100 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 3,4 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
2018 рік відзначився інтенсифікацією роботи з крупними підприємствами, завдяки чому вдалось на третину збільшити кількість вакансій у базі даних служби зайнятості. Протягом січня-листопада 2018 року у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області налічувалось 45161 вакансія.
Також в роботу служби зайнятості запроваджено нову форму роботи — рекрутинг. Тобто пошук вакансій не лише для зареєстрованих безробітних, а й для тих, хто працює та бажає змінити місце роботи. Роботодавцю не обов’язково розміщувати свої вакансії на платних ресурсах, він може скористатися ресурсами центру зайнятості. Ми перейшли від пілотного проекту до введення цієї послуги в усіх філіях та центрах зайнятості області без виключення.
Практика показала, що роботодавці – замовники кадрів висувають нові вимоги до майбутніх працівників, які не повинні бути вузькими спеціалістами, а навпаки, володіти декількома професіями одночасно. А це, в свою чергу, означає, що необхідно шукати нові шляхи в організації професійного навчання на замовлення роботодавця, тобто необхідно проводити професійну підготовку робітників за групами професій та професіями широкого профілю. З початку поточного року за направленням Державної служби зайнятості у Запорізькій області професійне навчання проходило 3377 зареєстрованих безробітних.
За 11 місяців поточного року кількість зареєстрованих безробітних, що проходили навчання за індивідуальною формою збільшилось у порівнянні з 2017 роком на 42 % і складає 283 чол. Також проводилось навчання за інтегрованими професіями, рідкими професіями для конкретного виробництва. Видано 38 ваучерів на навчання та проведено процедуру підтвердження неформального навчання.
2018 рік Державною службою зайнятості було визначено роком профорієнтації. Служба зайнятості Запорізької області активно проводила профорієнтаційні заходи з різноманітними групами населення, як зайнятими так і незайнятими громадянами. Значною популярністю користувались профорієнтаційні квести серед учнівської молоді, тренінги та проведення інтерактивних профорієнтаційних заходів. Особливої уваги заслуговує масштабний фестиваль для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Мама+Я», який другий рік в м.Запоріжжі проводив Благодійний фонд «Мама +Я», в якому служба зайнятості в інтерактивній формі розширювала профорієнтаційні знання учасників фестивалю.
Діалоговим майданчиком зацікавлених сторін у сфері професійної орієнтації, розвитку трудового потенціалу країни та промоушен соціальних послуг зацікавлених сторін діалогу став масштабний Кар’єрний форум «Живи та працюй в Україні!».
Валентина Пархоменко – заступник директора ЗОЦЗ – висвітила питання використання коштів Фонду, дотримання фінансової дисципліни, стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
Керівники структурних підрозділів та начальники профільних відділів Запорізької обласної служби зайнятості на нараді обговорили проблемні питання, які виникають у ході роботи та означили шляхи їх подолання.
Підбиваючи підсумки наради директор ЗОЦЗ Ірина Дуднік наголосила, що з 1 січня 2019 року вступає в силу Новий Порядок реєстрації безробітних громадян, який внесе суттєві зміни у підході роботи, зокрема буде впроваджений інститут кар’єрних радників. Кар’єрний радник – це нова філософія, новий клієнтоорієнтовний підхід. Під час наради було визначено пріоритетні завдання на 2019 року. Вкрай важливою залишається робота в об’єднаних територіальних громадах та активізація співпраці із місцевими громадами задля організації громадських та інших робіт тимчасового характеру суспільно корисного направлення.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.