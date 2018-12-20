На Запоріжжі поліцейські вилучили у чотирьох громадян 2 пістолети та понад 160 боєприпасів

Працівники ГУНП в Запорізькій області під час профілактичних заходів, вилучили у громадян у Запоріжжі, Енергодарі, Мелітополі та Пологах зброю й боєприпаси. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження.
18 грудня дільничні офіцери поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області під час несення служби на мобільному блокпосту виявили у мешканця міста Пологи, 1970 року народження, боєприпаси.
На місці події слідчо-оперативною групою було вилучено 46 набоїв калібру 5,45 мм.
Того ж дня поліцейські охорони біля будинку по вулиці Дудикіна в місті Запоріжжя виявили у раніше засудженого чоловіка боєприпаси. Слідчий Дніпровського відділу поліції вилучив 105 набоїв калібру 5,45 мм.
Працівники Заводського відділення поліції біля гаражів по вулиці Посадочній в місті Запоріжжя виявили та вилучили у місцевого мешканця 1977 року народження пістолет та набої калібру 9мм.
А працівники Енергодарського відділу поліції в одному з гаражних кооперативів міста Енергодар виявили у раніше незасудженого чоловіка 1999 року народження зброю та боєприпаси.
Слідчим спільно з фахівцями-вибухотехніками вилучили пістолет, чотири набої калібру 9 мм та корпус гранати «Ф-1».
18 грудня працівники відділу кримінальної поліції та слідчий Мелітопольського відділу поліції провели обшук по вулиці Інтеркультурній в Мелітополі. За місцем мешкання чоловіка 1986 року народження поліцейські виявили та вилучили пістолет калібру 9мм.
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 280 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, що поліцейські Запорізької області вилучили в місті Бердянськ та Приазовському районі боєприпаси та димову шашку.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області