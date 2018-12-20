На Запоріжжі поліцейські вилучили у чотирьох громадян 2 пістолети та понад 160 боєприпасів

На Запоріжжі поліцейські вилучили у чотирьох громадян 2 пістолети та понад 160 боєприпасів

Працівники ГУНП в Запорізькій області під час профілактичних заходів, вилучили у громадян у Запоріжжі, Енергодарі, Мелітополі та Пологах зброю й боєприпаси. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження.

18 грудня дільничні офіцери поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області під час несення служби на мобільному блокпосту виявили у мешканця міста Пологи, 1970 року народження, боєприпаси.

На місці події слідчо-оперативною групою було вилучено 46 набоїв калібру 5,45 мм.

Того ж дня поліцейські охорони біля будинку по вулиці Дудикіна в місті Запоріжжя виявили у раніше засудженого чоловіка боєприпаси. Слідчий Дніпровського відділу поліції вилучив 105 набоїв калібру 5,45 мм.

Працівники Заводського відділення поліції біля гаражів по вулиці Посадочній в місті Запоріжжя виявили та вилучили у місцевого мешканця 1977 року народження пістолет та набої калібру 9мм.

А працівники Енергодарського відділу поліції в одному з гаражних кооперативів міста Енергодар виявили у раніше незасудженого чоловіка 1999 року народження зброю та боєприпаси.

Слідчим спільно з фахівцями-вибухотехніками вилучили пістолет, чотири набої калібру 9 мм та корпус гранати «Ф-1».

18 грудня працівники відділу кримінальної поліції та слідчий Мелітопольського відділу поліції  провели обшук по вулиці Інтеркультурній в Мелітополі. За місцем мешкання чоловіка 1986 року народження поліцейські виявили та вилучили пістолет калібру 9мм.

Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

З початку року запорізькими поліцейськими 280 особам повідомлено про підозру  у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, що поліцейські Запорізької області вилучили в місті Бердянськ та Приазовському районі боєприпаси та димову шашку.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області

 

Кримінал