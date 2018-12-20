У Запорізькій області рятувальники ліквідували наслідки ДТП

19 грудня о 22:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі «Харків-Сімферополь» в районі повороту на Степногірськ Василівського району.
Як з’ясувалося, маршрутний автобус «Форд», який рухався за напрямом «Маріуполь-Харків» скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Renault Magnum». Внаслідок ДТП двох людей «Форд» зажало уламками автівки. Всього в автобусі знаходилося 7 пасажирів. Бійці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання «Холматро» деблокували двох травмованих та передали лікарям. Карети швидкої госпіталізували усіх постраждалих до Запорізької обласної клінічної лікарні.
Під час проведення аварійних робіт регулювання руху транспорту проводили працівники поліції. Після оброблення дорожнього полотна ДП «Облавтодор» рух відновлено.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.