У Запорізькій області внаслідок негоди сталася ДТП, в якій 7 пасажирів отримали травми

На автошляху «Харків-Сімферополь» водій вантажного автомобіля з напівпричепом внаслідок ожеледиці, не обрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку та допустив занос. Водій пасажирського автомобіля скоїв зіткнення з нерухомим напівпричепом. Пасажири автомобіля доставлені до лікарні.
19 грудня близько 21:50 до Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на 324 км автошляху «Харків-Сімферополь» поблизу селища міського типу Степногірськ.
На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ДСНС та лікарі швидкої допомоги.
Поліцейські встановили, що водій автомобіля «RENAULT MAGNUM» з напівпричепом «SCHMITZ S01», чоловік 1980 року народження, внаслідок погіршення погодних умов (ожеледиця), не обрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, допустив занос автомобіля та перекрив частину автошляху.
В то же час водій автомобіля «FORD TRANSIT», чоловік 1964 року народження, який рухався в попутному з автомобілем «RENAULT» напрямку, скоїв зіткнення з задньою частиною нерухомого напівпричепу.
Внаслідок аварії 7 пасажирів автомобіля «FORD»: чоловіки 1949, 1977, 1970 років народження та жінки 1985, 1986, 1941, 1975 років народження, доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. На даний час четверо постраждалих вже відпущені додому, троє пасажирів госпіталізовані до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Мелітополі водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою, внаслідок чого двоє чоловіків загинули.
Відділ комунікації поліції Запорізької області