Валерій Манько: “Запорізькій бізнес збільшив сплату податку на прибуток на чверть мільярда”

З початку року надходження податку на прибуток від запорізьких підприємств склали 881 мільйон гривень (не враховуючи дані великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним періодом 2017 року сплата податку збільшилась на 255,4 мільйона або більш ніж на 40 відсотків.
Зокрема, до державного бюджету надійшло 766,5 мільйона, що на 221 мільйон більше минулорічної суми, до місцевих бюджетів підприємства комунальної форми власності спрямували 114,6 мільйона, забезпечивши зростання на 34,7 мільйона.
Серед лідерів зі сплати податку – суб’єкти господарювання м. Запоріжжя, які поповнили бюджети на 511,5 мільйона та збільшили відрахування відносно минулого року на 105 мільйонів. Підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували до казни понад 99 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 73 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 27 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 22 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 15 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 13,3 мільйона.
Найбільші надходження податку на прибуток зафіксовані у таких галузях економіки: оптова та роздрібна торгівля, виробництво машин і устаткування, гумових і пластмасових виробів, мінеральної продукції, а також будівництво та інші.
Головне управління ДФС у Запорізькій області