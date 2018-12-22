На Запоріжжі кількість електронних митних декларацій зросла на 2,8 тисячі

З початку року фахівці Запорізької митниці ДФС оформили понад 57 тисяч митних декларацій в електронному вигляді, що на 2,8 тисячі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
За січень-листопад відсоток митного декларування в режимі он-лайн склав 98 відсотків, а середній час оформлення становив 1 годину 12 хвилин.
Як відзначають працівники митниці, завдяки комплексу організаційно-інформаційних заходів на сьогодні досягнута стійка динаміка зростання показників митного контролю та оформлення товарів за принципом “єдиного вікна”. Якщо у 2017 році у новій системі було оформлено 32,5 відсотка митних декларацій, то у 2018 році цей показник зріс до 85 відсотків, а у листопаді склав 99 відсотків.
Механізм “єдиного вікна” для суб’єктів господарювання суттєво спрощує та прискорює зовнішньоекономічні операції, адже у ньому задіяні одразу всі контролюючі структури, зокрема, митна служба, органи санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю.
Крім того, сучасні ІТ-технології забезпечують ефективний контроль за повнотою сплати податків і зборів.
Запорізька митниця ДФС