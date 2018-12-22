На Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики вартістю близько 85 тисяч гривень

Правоохоронці під час обшуку автомобіля підозрюваного у розповсюджені наркотиків, виявили та вилучили близько 30 грамів речовини, за попередніми даними «метамфетамін». Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що працівники Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчим Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали чоловіка, який на території Мелітополя та Мелітопольського району за грошові кошти збував особливо небезпечну психотропну речовину метамфетамін.
20 грудня мешканцю Мелітополя 1986 року народження судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у сумі 130 тисяч гривень.
Під час досудового розслідування кримінального провадження поліцейські встановили місцезнаходження транспортного засобу, який знаходився у користування зловмисника і на якому він пересувався.
21 грудня слідчий спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій провели санкціонований обшук автомобіля «Opel Frontera». Поліцейські виявили та вилучили близько 30 грам особливо небезпечної психотропної речовини, попередньо встановлено «метамфетамін», дві записні книжки та банківську картку.
Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 791 особі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області