У м. Запоріжжя за добу на різних пожежах врятовано дві людини

21грудня о 19:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Сталеварів в Вознесенівському.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із квартир горять домашні речі та меблі на загальній площі 20 кв.м.
Як з’ясувалося, на момент виникнення пожежі в кімнаті перебувала 85-річна власниця, яку бійці ДСНС вивели на свіже повітря.
О 19:57 рятувальники локалізували загоряння, а о 20:40 – повністю ліквідували.
А 22 грудня о 02:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Автозаводська в Комунарському районі,
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі горять домашні речі та диван на загальній площі 2 кв.м.
Як з’ясувалося, на момент виникнення пожежі в кімнаті перебував 65-річний власник, якого бійці ДСНС винесли на свіже повітря. Врятованого каретою швидкої допомоги доставлено до 7-ї міської лікарні.
О 03:06 рятувальники локалізували загоряння, а о 03:10 – повністю ліквідували.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожеж встановлюється. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 6 одиниць техніки та 22 чоловіки особового складу.
Мелітопольський район: фахівці-піротехніки знешкодили 5 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
21 грудня у полі за с. Данило-Іванівка, фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 2 мінометні міни калібру 82 мм, 2 гранати Ф-1, та гранату РГ-42 часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
22 грудня на території Запорізької області, по місту Запоріжжя та по Азовському морю очікується туман з видимістю 100-500м, по Азовському морю вночі та вранці ожеледь.
Прогноз погоди на 22грудня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, невеликі опади, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, невеликі опади, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
Прогноз погоди на 23 – 24 грудня 2018 року
23.12.18 – Хмарно, опади, переважно у вигляді дощу, місцями слабка ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, вітер західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.
24.12.18 – Хмарно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг з дощем, місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.