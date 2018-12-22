Запорізьких ветеранів та пенсіонерів МВС привітали зі святом

У Запоріжжі з нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів системи Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України відбувся святковий концерт. Під час урочистих заходів начальник поліції Запорізької області Сергій Коміссаров вручив колишнім працівникам органів внутрішніх справ грамоти та нагрудні знаки.
20 грудня у приміщенні Палацу культури Металургів відбулися урочисті заходи, присвячені Дню вшанування пенсіонерів та ветеранів системи Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України.
Зі святом колишніх працівників ОВС привітав начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Сергій Коміссаров, який побажав здоров’я, довголіття та подякував за їхню багаторічну роботу на благо громадян.
Керівник запорізької поліції вручив ветеранам та пенсіонерам МВС грамоти та нагрудні знаки.
Після відбувся святковий концерт. Перед глядачами виступили учасники хореографічної студії «02», Народний ансамбль запорізької поліції «Пернач» та ансамбль пісень і танцю ГУНП в Луганській області «Патруль».
Нагадаємо, що в День Святого Миколая працівники усіх територіальних відділів та відділень поліції із подарунками відвідали підшефні навчальні заклади і дитячі будинки Запорізької області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області