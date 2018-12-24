Регіональний форум «Рівні права та можливості – разом будуємо рівноправне суспільство» об’єднав громадськість і владу

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» за підтримки Запорізької обласної ради провів регіональний форум «Рівні права та можливості – разом будуємо рівноправне суспільство» 21 грудня. Мета форуму – активне обговорення викликів і проблем жінок та дівчат, які були виявлені в результаті опитування активних жінок, жінок-лідерок у Запорізькій області. Протягом чотирьох місяців на 3 круглих столах, 4 зустрічах у громадах активно обговорювалися результати опитування – проблеми дискримінації жінок, гендерно зумовленого насильства, можливості поєднання сімейних і професійних обов’язків, (ця інформація розміщена на сайті фонду за посиланням http://www.ednist-fond.com.ua/2018/08/28/74_active_women_feel_discrimination/). Навколо цих результатів проводилося активне обговорення, зокрема, прихованого насильства.
У форумі взяли участь представниці та представники громадських організацій Запорізької області, 16 представниць із 10 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», уповноважені особи з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, депутатки Запорізької області ради, Запорізької міської ради, депутатки міських, районних, сільських рад, рад ОТГ, активні жінки з громад, представники ЗМІ із 8 районів Запорізької області.
Голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова, презентуючи результати опитування фонду на першій дискусійній платформі, зазначила, що на сьогодні коли ми говоримо про гендерне насильство, уявляємо асоціальні сім’ї. Хоча, як показало опитування, від насильства потерпають багато жінок з так званих «благополучних» сімей.
«За результатами опитування, 19% жінок стикалися з економічним насильством. Але в основі фізичного, психологічного насильства переважно є економічні причини, залежність жінки. Тому економічна спроможність жінки є важливою складовою рівних прав жінок», відзначила Олена Зіновенко ГО «Центр розвитку «Жіночий світ». Олександр Притула, президент Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас» відзначив, що серед найкращих тренерів «Спасу» є жінки і питання безпеки жінок є дуже гострим. «В рамках мого курсу «Жіноча самооборона», у мене навчання пройшло 20 жінок, 70% із них стикалися з жорстким насильством. Тому питання насильства проти жінок є актуальним і важливо продовжувати роботу з протидії насильству» , наголосив Олександр Притула.
На двох дискусійних панелях представниці та представник громадських організацій, жінки-депутатки з міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» обговорювали проблеми, з якими стикаються жінки та шляхи їх вирішення. Досвід викликав зацікавленість і активне обговорення.
«Коли ми говоримо про проблеми дітей з інвалідністю, основна увага приділяється реабілітації дитини. В нашому центрі займаємося не лише дітьми. Одним із основних питань для реабілітаційного центру є мами. Ми приділяємо їм увагу, особливо мамам дітей з аутизмом, щоб не лише їх діти отримували комплексну реабілітацію, а й жінки могли працювати, розвиватися та відчувати підтримку. Починали роботу з 8 сім’ями, тепер їх 115. 41 дитина навчається в 66 школі за особливою програмою», поділилася досвідом голова реабілітаційного центру «Прометей» Анжеліка Псарьова
«Я навчаю вдома хлопця з інвалідністю, який пересувається за допомогою крісла колісного. Він сказав: «У мене є мрія – побачити зоопарк». Цю мрію здійснила наша міжфракційна депутатська група «Рівні можливості». Звертаюся до депутатів, громадськості щодо звернення до Верховної Ради з ініціативою підняття виплат для матерів, які виховують дітей з інвалідністю, до рівня мінімальної заробітної плати і щоб це зарахувалося їм у стаж. Ці мами не мають коштів щоб повести дитину в зоопарк, немає коштів на забезпечення нормальних умов для себе та дитини. Зараз вони отримують від 300 до 800 гривень. Цілими днями доглядають за дітьми, у них немає можливості працювати, заробляти гроші. Це дуже гостра проблема», наголосила представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Василівській міській раді Марина Цинкаленко.
Завершаючою стадією обговорення був обмін досвідом щодо вирішення цих проблем, що можуть зробити громадські організації для підтримки жінок, як працюють міжфракційні депутатські групи «Рівні можливості», як можна об’єднати зусилля жінок-депутаток, громадських організацій і влади для подолання проблем жінок у суспільстві.
Наталія Мамчак, заступник міського голови м. Токмак, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Токмацькій міській раді, відзначила, що нещодавно стала уповноваженою і їй було дуже цікаво на форумі. «Я почула багато нової інформації про досвід міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», громадських організацій, гендерний бюджетний аналіз. Визначила для себе подальші напрямки своєї роботи».
Тетяна Ковиліна, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді відзначила, що Другий Український Жіночий Конгрес – це важлива подія в житті України, де на найвищому рівні обговорювалися рівні права та можливості жінок. Тетяна Ковиліна звернулася до учасниць і учасників підтримати Резолюцію Другого Українського Жіночого Конгресу і вони одноголосно підтримали.
Було запропоновано підписати Меморандум щодо партнерства та співпраці з метою об’єднання зусиль для боротьби з проблемами жінок у суспільстві. Активно одноголосно учасниці та учасники підтримали цей Меморандум, його підписало більше 50 представниць і представників громадських організацій, жінки-депутатки, уповноважені особи з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, активістки.
На форумі перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков висловив подяку за роботу в просуванні рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, відзначивши, що необхідно посилювати цю роботу. Він вручив грамоти Запорізької обласної ради за внесок в розвиток місцевого самоврядування, активну діяльність у впровадженні рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у місцевих радах, якими відзначили:
• міського голову м.Вільнянська Мусієнко Наталю Олександрівну;
• депутатку Запорізької обласної ради, голову міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Ковиліній Тетяні Миколаївні;
• голову Степногірської селищної ради Кондратюк Ірину Анатоліївну;
• секретаря Гнаровської сільської ради, голову депутатської групи «Сила – в єдності» Макаренко Юлію Миколаївну;
• депутатку Василівської міської ради, голову міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Шиян Ніну Іванівну;
• депутатку Василівської міської ради Цинкаленко Марину Миколаївну;
• депутатку Біленьківської ОТГ, голову депутатської групи «Рівні можливості» Кіс Ольгу Іванівну.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2018/12/23/regional_forum_equal_opportunities_in_zaporizhzhia/
Більше фото – на Facebook-сторінці фонду «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future»
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com
Захід був проведений в рамках проекту «Партнерство для реалізації гендерних ініціатив у Запорізькій області» реалізується в рамках конкурсу грантів Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд».