Єпископ Фотій: «Єдина Помісна Православна Церква в Україні об`єднає розділені родини і весь Український народ»

– Чи потрібна нам Єдина Помісна Церква? Дуже потрібна!- відмітив єпископ Запорізький і Мелітопольський ПЦУ Фотій на прес-конференції у «Хортиця -палас» з нагоди ухвалення Об’єднавчим Собором рішення про створення Помісної Української церкви. – Це бажання більшості Українського народу і, як засвідчив Патріарх Варфоломій, всі президенти України, окрім Януковича, просили в нього автокефалію для Української Церкви. Чому вони це робили? Бо це було бажання тих, хто їх обирав. Адже розділення Православ`я в Україні – розділяє і Український народ, а в деяких випадках це розділення відбулось і в родинах. Єдина Помісна Православна Церква в Україні об`єднає розділені родини і весь Український народ, і це добре, бо псалмоспівець Давид так і говорить: «Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді». Сьогодні Господь створив такі умови, що ця Церква буде, в Україні буде Єдина Помісна Православна Церква. І ми дякуємо Президенту України Петру Порошенко, Верховній раді і всім тим, хто трудиться на цій ниві, за їхні старання, бо роблять добру справу, як для Церкви Христової, так і для Українського народу. А хто хоче лишатись в єдності з РПЦ, то хай лишається, – це їх право, але нехай так і називаються РПЦ в Україні. Ніхто нікого насильно до Єдиної Церкви приєднувати не буде, бо насильство –це не основа, основою може бути тільки любов – справжнім міцним фундаментом Єдиної Церкви і Українського народу.
За словами єпископа Фотія, у Запорізькій області кілька священнослужителів єпархії УПЦ МП виявили бажання перейти на службу до Православної церкви України.
Сьогодні на території області налічується близько 50 храмів об’єднаної православної церкви, в той час як храмів Московського патріархату – в три рази більше. Є райони, де взагалі немає церков Київського патріархату, а в Бердянську – на один храм ПЦУ доводиться аж 12 храмів УПЦ МП.
– 25 років нас зомбували. Різких змін чекати не варто. Ми завжди жили в обороні, захищаючи право українців на свою українську церкву. Сьогодні нам потрібно не оборонятися, а працювати над тим, щоб Православна церква не була втрачена – потрібно займатися церковним лікнепом. Коли ми забудемо, що в Радянському союзі була ковбаса по 2,20, тоді почнеться будівництво нашої Української держави , – наголосив єпископ Фотій.
Після Об’єднавчого Собору єдиною канонічною церквою в Україні є Православна церква України, а УПЦ МП – НЕ канонічна. Яке рішення щодо них прийме Вселенський патріархат – стане відомо трохи пізніше.
Щодо поточної ситуації, єпископ Фотій зазначив, що зараз важливо не розпалювати міжконфесійне протистояння.
– Я перший стану на захист тих людей, які хочуть залишитися в єдності з Російською православною церквою, щоб їх ніхто не принижував і не ображав. Просто нехай вони правильно називаються – Російська православна церква. Упевнений, що люди парафіяни самі зроблять свій вибір, коли побачать, де росіяни, а де українські церкви, – впевнений владика Фотій. – Я хотів би звернутись до всіх віруючих з проханням про молитву за Єдину Помісну Православну Церкву в Україні.Закликаю на Всіх Боже благословення!
За матеріалами прес-конференції підготувала
Олександра Воронцова