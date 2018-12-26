Колядки співали – свято величали

Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ підтримало обласний новорічно-різдвяний фестиваль на пл.Фестивальній у Запоріжжі.
-Це було випробування снігом, вітром та морозом, але Різдвяний настрій переміг!- відмітила учасниця події – членкиня Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ пані Олена Піддубна.- Десятки людей піднялися на сцену, щоб подарувати запоріжцям прекрасний святковий настрій. І нам це вдалося!
Учасники заходу ретельно підготувалися – в репертуар включили як польські, так і українські колядки. Отже, численна публіка, яка зібралась на площі, співала улюблені народні пісні разом із самодіяльними артистами.
Гостей тут радо зустрічали торговельні та сувенірні майданчики, фотозони, інсталяції, християнське містечко, Різдвяний вертеп.
Нагадаємо, що упродовж свят до 7 січня включно біля головної ялинки області у святковому містечку відвідувачів чекають казкові зустрічі, веселі розваги, різдвяні традиції та новорічні дива. Святкову атмосферу для гостей фестивалю у вихідні та святкові дні створять кращі творчі колективи з області, артисти обласних театрів, громадські організації, самодіяльні артисти.