На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини конфлікту між неповнолітніми

Поліцейські ювенальної превенції встановлюють обставини конфлікту між двома неповнолітніми в місті Пологи Запорізької області. Двоє хлопців вчинили бійку, в ході якої нанесли один одному тілесні ушкодження. Відкриті кримінальні провадження.
24 грудня до Пологівського відділу поліції із заявою звернулась жінка 1981 року народження. Вона розповіла, що її сина 2003 року народження побив невідомий.
Того ж дня до відділу поліції з аналогічною заявою звернулись батьки хлопця 2004 року народження.
Працівники ювенальної превенції опитали обох неповнолітніх та з’ясували, що між двома хлопцями 2003 та 2004 років народження, через дівчину, виникла сварка. В результаті вони вчинили бійку, в ході якої нанесли один одному тілесні ушкодження.
На даний час поліцейські проводять профілактичні бесіди з обома учасниками конфлікту.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.125 Кримінального Кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Після проведення повного та всебічного розслідування правоохоронцями буде прийнято рішення стосовно всіх учасників події згідно чинного законодавства.
Нагадаємо, що працівники ювенальної превенції встановили місцезнаходження двох дівчат, які зникли у місті Дніпрорудне та в Дніпровському районі Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області