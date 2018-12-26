На Запоріжжі поліцейські встановили особу псевдомінера

Співробітники кримінальної поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про намір підірвати будинок культури в місті Токмак Запорізької області. Речові докази вилучено. Відкрито кримінальне провадження.
25 грудня близько 20:20 до Токмацького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про намір підірвати будинок культури в місті Токмак.
Співробітники кримінальної поліції Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції спільно з оперативниками Токмацького відділення поліції вжитими заходами розшуку встановили, що зловмисник телефонував з міста Кам’янка Дніпровська. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. У раніше незасудженого чоловіка 1988 року народження вилучили мобільний телефон, з якого він телефонував до поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Правоохоронці в місті Оріхів та Енергодар, а також в селищах міського типу Новомиколаївка та Нововасилівка вилучили пістолет, набої та гранати.
Відділ комунікації поліції Запорізької області