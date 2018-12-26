Центральний храм зведуть на площі Фестивальній у Запоріжжі

Центральний храм новоствореної Православної церкви України у Запорізькій області планують побудувати на площі Фестивальній у Запоріжжі. Про це в ході прес-конференції заявив єпископ Запорізький і Мелітопольський ПЦУ Фотій.
-Є бажання. Є бажаючі будуваиі. Бажання є и в нас – священослужітелів, і у людей – прихожан, щоб саме там стояв центральний храм ПЦУ. Маємо відповідний проект. Все йде своєю чергою, – сказав єпископ Фотій.
На сьогодні на ділянці поблизу Запорізького обласного центру молоді встановлений хрест, що символізує місце будівництва майбутнього храму.
При цьому, згідно з даними кадастрової карти України, ділянку, де передбачається зведення собору, призначений для будівництва об’єктів торгівлі, знаходиться в комунальній власності, і ніким не орендується. У грудні 2017 року нардеп Петро Сабашук, в холдинг якого входить і будівельна компанія ЗДБК, виклав в мережу проект майбутнього храму.