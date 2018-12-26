Управляти своєю кар’єрою чи професійномим розвитком будуть допомагати кар’єрні радники

З 1 січня 2019 року вступає в силу Новий Порядок реєстрації безробітних громадян, який внесе суттєві зміни у підході роботи. Постановою Кабінету Міністрів від 19 вересня 2018 року №792 було затверджено «Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», у якому передбачається поглиблений індивідуальний супровід безробітних кар’єрним радником.
З січня 2019 року саме кар’єрний радник буде узагальнювати майже всю інформацію по безробітному, як з питань підбору роботи, так і у питанні можливості формування та розвитку нових професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці,
Тобто кар’єрні радники є індивідуальними консультантами у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Кар’єрні радники допоможуть клієнтам прийняти максимально вигідне рішення для того, щоб особа якнайшвидше змінила місце роботи, повернулася на ринок праці чи започаткувала власну справу.
– Звернутись до кар’єрного радника можут не лише зареєстровані безробітні, а і ті, хто не планує ставати на облік до центру зайнятості як безробітний, а потребує лише підтримки в управлінні своєю кар’єрою чи у професійному розвитку. Подібні послуги надаються й приватними агентствами зайнятості, приватними консультантами. Але отримання таких послуг в центрах зайнятості безкоштовно є важливою перевагою для потенційних клієнтів служби. Особа, яка шукає роботу, може звернутися до будь-якого центру зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, – запевняє директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Основним документом, у якому закріплюються взаємні права й обов’язки кар’єрного радника та особи, яка шукає роботу, є індивідуальний план надання послуг. В індивідуальному плані надання послуг зазначається комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, а також строки виконання взаємних зобов’язань.
Ключовим є те, що особа, яка шукає роботу, та кар’єрний радник співпрацюють відкрито та свої очікування і наміри узгоджують на початку співпраці. Фактично індивідуальний план надання послуг є договором про співпрацю.
Підписавши договір, громадянин підтверджує серйозність наміру працевлаштуватися або розпочати власну справу та готовність діяти, аби цього досягти.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.